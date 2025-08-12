Почти 18 тысяч вызовов в Самарской области: «Службе 112» исполнилось 12 лет

12 августа 2013 года в России был введён единый номер вызова экстренных служб — 112. После успешного тестирования в нескольких пилотных регионах система начала распространяться на всю страну, упрощая вызов помощи в экстренных ситуациях.
В Самарской области «Служба 112» начала свою работу в 2017 году на базе ГБУ СО «Безопасный регион», учреждения, подведомственного министерству цифрового развития и связи региона. Сначала служба работала в опытном режиме, а с октября 2018 года перешла на постоянное обслуживание жителей области.
В первый день работы «Службы 112» в Самарской области поступило 707 звонков. С тех пор специалисты обработали более 17 905 тысяч вызовов, помогая людям быстро и эффективно получать необходимую экстренную помощь.
Номер 112 доступен в любых условиях: даже если на телефоне нет денег, отсутствует SIM-карта или вы находитесь вне зоны действия вашей мобильной сети. Если вы столкнулись с пожаром, запахом газа, ДТП, насилием, преступлением или требуется срочная медицинская помощь, сразу звоните на 112 и сообщайте о происшествии.
Важно помнить, что операторы «Службы 112» не выезжают на место, а направляют вызовы соответствующим службам. Они могут также оказать психологическую поддержку и дать рекомендации по первой помощи, поскольку проходят специальное обучение. Номер 112 предназначен только для экстренных ситуаций — избегайте непрофильных вызовов, чтобы не перегружать систему и не мешать работе спасателей.
