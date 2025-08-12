Почти 18 тысяч вызовов в Самарской области: «Службе 112» исполнилось 12 лет

Важно помнить, что операторы «Службы 112» не выезжают на место, а направляют вызовы соответствующим службам. Они могут также оказать психологическую поддержку и дать рекомендации по первой помощи, поскольку проходят специальное обучение. Номер 112 предназначен только для экстренных ситуаций — избегайте непрофильных вызовов, чтобы не перегружать систему и не мешать работе спасателей.