В Омске зажгут новые фонари на улице Заозерной

В Советском округе Омска началась подготовка к модернизации уличного освещения. На улице Заозерной — от проспекта Академика Королева до улицы Бородина — появится новая светодиодная система. Новость сообщил 12 августа мэр Сергей Шелест.
На реализацию нового проекта в рамках муниципальной программы выделили более 12 млн рублей. Подрядчика выберут по итогам конкурсных процедур, которые проводятся уже сейчас. Протяженность освещаемого участка составит более 1,5 км, установят 48 энергоэффективных светильников.
«Предъявляем серьезные требования к качеству выполняемых работ: гарантию победитель торгов обязан дать сразу на пять лет», — говорится в сообщении.
Работы планируют начать в сентябре, а завершить — к 1 ноября.
Напомним, в 2025 году на улице Заозерной обновили дорожное покрытие в рамках национального проекта.
