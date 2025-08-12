В Омске зажгут новые фонари на улице Заозерной

На реализацию нового проекта в рамках муниципальной программы выделили более 12 млн рублей. Подрядчика выберут по итогам конкурсных процедур, которые проводятся уже сейчас. Протяженность освещаемого участка составит более 1,5 км, установят 48 энергоэффективных светильников.