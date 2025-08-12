Перевозки «Аэрофлота» за январь-июль снизились на 1,6 процента

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Перевозки пассажиров авиакомпанией «Аэрофлот» за январь-июль снизились на 1,6% в годовом выражении — до 16,9 миллиона человек, в июле — на 5,6%, до 3 миллионов человек, сообщила компания.
«Ключевые результаты июля 2025 года… Авиакомпания “Аэрофлот” перевезла 3,0 млн пассажиров, что на 7,7% выше, чем в июне 2025 года, и на 5,6% ниже, чем в июле 2024 года», — говорится в сообщении.
«Ключевые результаты семи месяцев 2025 года… Авиакомпания “Аэрофлот” перевезла 16,9 млн пассажиров, что на 1,6% ниже, чем годом ранее, пассажирооборот при этом вырос на 6,0%», — добавили в компании.