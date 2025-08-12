Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артист РФ Валерий Леонтьев продолжает выступать на пенсии за 4 миллиона рублей

Валерий Леонтьев продолжает выступать после завершения гастрольной деятельности.

Валерий Леонтьев продолжает выступать после завершения гастрольной деятельности. Как сообщил продюсер Леонид Дзюник в интервью АиФ, артист теперь сосредоточился на частных мероприятиях.

Минимальная стоимость одного выступления составляет 50 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей). Эти доходы позволяют певцу содержать недвижимость в Лос-Анджелесе и обеспечивать семью.

Дзюник провёл параллель с Иосифом Кобзоном, который после завершения масштабных гастролей продолжал выступать на отдельных мероприятиях. По словам продюсера, творческая натура артиста не позволяет ему полностью отказаться от сцены.