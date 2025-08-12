Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 13 и 14 августа

Отключение горячей воды в Иркутске 13 и 14 августа 2025 пройдет в Правобережном и Октябрьском районе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты будут ремонтировать тепловую сеть на улице Советская и заменят приборы учёта на котельной.
Отключение горячей воды в Иркутске 13 и 14 августа 2025.
— В Правобережном округе проведут ремонт тепловой сети. Поэтому с 9 утра 13 августа до 17 вечера 14 августа горячей воды не будет на улице Советская, 55 и Декабрьских Событий 119а, 125, — уточнили в сообщении.
В Октябрьском районе и по некоторым адресам Правобережного водоснабжения не будет только 13 августа с 9:00 до 16:00 и 19:00. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 13 и 14 августа 2025, можно узнать в фотокарточке.
Воды не будет в Правобережном и Октябрьском районах. Фото: тг-канал «Оператор тепловых сетей».