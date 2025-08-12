Стало известно, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 13 и 14 августа

В Октябрьском районе и по некоторым адресам Правобережного водоснабжения не будет только 13 августа с 9:00 до 16:00 и 19:00. Более подробную информацию о том, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 13 и 14 августа 2025, можно узнать в фотокарточке.