Пассажиропоток «Аэрофлота» в январе-июле вырос на 1,2 процента

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Перевозки пассажиров группой «Аэрофлот» в январе-июле выросли на 1,2% — до 31,6 миллиона человек, а в июле показали снижение — на 2,3%, до 5,7 миллиона человек, сообщила компания.
«Ключевые результаты июля 2025 года. Группа “Аэрофлот” перевезла 5,7 млн пассажиров: пассажиропоток увеличился на 7,9% к июню 2025 года и снизился на 2,3% по сравнению с июлем 2024 года», — сообщила компания.
«Ключевые результаты семи месяцев 2025 года. По итогам семи месяцев перевезено 31,6 млн пассажиров, на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — говорится в сообщении.
Снижение перевозок в июле по сравнению с прошлым годом компания объяснила внешними факторами, влияющими на операционную деятельность.
Группа перевезла за семь месяцев 24,2 миллиона пассажиров на внутренних линиях и 7,4 миллиона на международных, а за июль — 4,5 миллиона и 1,2 миллиона человек соответственно.