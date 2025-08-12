Пассажиропоток «Аэрофлота» в январе-июле вырос на 1,2 процента

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Перевозки пассажиров группой «Аэрофлот» в январе-июле выросли на 1,2% — до 31,6 миллиона человек, а в июле показали снижение — на 2,3%, до 5,7 миллиона человек, сообщила компания.