Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиропоток «Аэрофлота» в январе-июле вырос на 1,2 процента

«Аэрофлот» за семь месяцев перевез 31,6 миллиона пассажиров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Перевозки пассажиров группой «Аэрофлот» в январе-июле выросли на 1,2% — до 31,6 миллиона человек, а в июле показали снижение — на 2,3%, до 5,7 миллиона человек, сообщила компания.

«Ключевые результаты июля 2025 года. Группа “Аэрофлот” перевезла 5,7 млн пассажиров: пассажиропоток увеличился на 7,9% к июню 2025 года и снизился на 2,3% по сравнению с июлем 2024 года», — сообщила компания.

«Ключевые результаты семи месяцев 2025 года. По итогам семи месяцев перевезено 31,6 млн пассажиров, на 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — говорится в сообщении.

Снижение перевозок в июле по сравнению с прошлым годом компания объяснила внешними факторами, влияющими на операционную деятельность.

Группа перевезла за семь месяцев 24,2 миллиона пассажиров на внутренних линиях и 7,4 миллиона на международных, а за июль — 4,5 миллиона и 1,2 миллиона человек соответственно.