Волонтеры Омского НПЗ очистили берег реки Оми в рамках акции «Вода России»

«Во второй раз Омск проводит акцию “Вода России”. Главная цель — формирование культуры обращения с отходами и воспитание осознанного молодого поколения. Радует массовое участие детей в акции. Особенно хочется отметить Омский НПЗ, который является надежным партнером всех наших экологических проектов. Завод занимается экопросвещением и формированием экологической культуры среди молодежи на всех уровнях — от детских садов до институтов», — рассказала о проекте министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.