Волонтеры Омского НПЗ очистили берег реки Оми в рамках акции «Вода России»

Волонтеры Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) приняли активное участие во Всероссийской акции по уборке берегов рек — «Вода России». Мероприятие прошло в центре Омска на берегу реки Омь. Волонтеры собрали сухие ветки, строительный и бытовой мусор, приводя в порядок природную территорию.
«Во второй раз Омск проводит акцию “Вода России”. Главная цель — формирование культуры обращения с отходами и воспитание осознанного молодого поколения. Радует массовое участие детей в акции. Особенно хочется отметить Омский НПЗ, который является надежным партнером всех наших экологических проектов. Завод занимается экопросвещением и формированием экологической культуры среди молодежи на всех уровнях — от детских садов до институтов», — рассказала о проекте министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.
Вместе с другими участниками сотрудники Омского нефтеперерабатывающего завода очистили почти четыре километра береговой линии. За несколько часов работы удалось собрать более 250 мешков с мусором, что составляет около 16 тонн отходов. Все пластиковые отходы и металлолом были направлены на дальнейшую переработку.
«Участие во Всероссийской акции “Вода России” — пример нашей активной позиции в сфере экологии. Мы не просто работаем на ОНПЗ, мы живем в Омске и хотим видеть свой родной город и его реки чистыми. Поэтому традиционно поддерживаем все экологические инициативы и внедряем современные технологии для защиты окружающей среды», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Экологическая ответственность — одно из ключевых направлений социальной деятельности Омского НПЗ. Предприятие ежегодно участвует в субботниках, поддерживает всероссийские природоохранные акции и реализует собственные экологические проекты. Так, в прошлом году волонтеры завода заложили аллею сибирских абрикосов у Успенского кафедрального собора, а в этом году продолжили озеленение территории, высадив двухметровые яблони Недзвецкого.