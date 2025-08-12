Ричмонд
Госстандарт объяснил, почему запретил одежду бренда Adidas в Беларуси

Одежду марки Adidas запретили в Беларуси решением Госстандарта.

Источник: Комсомольская правда

Решением Госстандарта Беларуси с 14 августа 2025 года в республике запрещена к продаже определенная партия одежды бренда Adidas. Соответствующее решение ведомством было принято после проведения комплекса проверок в нескольких торговых точках по всей Беларуси.

Так, в частности, оказалось, что у одного из джемперов бренда Adidas недостаточная «воздухопроницаемость» и он не соответствует требованиям и нормативам Таможенного союза по данному показателю.

«При норме не менее 100 дм³/(м²с) для трикотажных изделий 2-го слоя показатель составил 62 дм³/(м²с)», — говорится в сообщении Госстандарта Беларуси.

Добавим, что соответствующее предприятие ведомства — об изъятии данного изделия из продажи — было выдано 6 августа 2025 года.

