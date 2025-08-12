Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, можно ли реализовать идею объединения паспорта и СНИЛС

Юрист Илья Русяев пояснил, что реализация инициативы по включению данных СНИЛС в паспорт гражданина РФ невозможна без внесения соответствующих изменений в нормативные акты.

Юрист Илья Русяев пояснил в беседе NEWS.ru, что реализация инициативы по включению данных СНИЛС в паспорт гражданина РФ невозможна без внесения соответствующих изменений в нормативные акты.

Эксперт отметил, что действующее Положение о паспорте содержит исчерпывающий перечень сведений, которые могут быть внесены в документ, и информация о страховом номере в этом списке отсутствует.

По словам специалиста, для воплощения идеи, предложенной депутатом Госдумы Ярославом Ниловым, потребуется не только изменить Положение о паспорте, но и, возможно, внести правки в Федеральный закон «О персональных данных» в части регулирования обработки сведений о СНИЛС. Русяев подчеркнул, что любые не предусмотренные законом отметки в паспорте делают документ недействительным.

Юрист указал на два возможных варианта интеграции данных: добавление специальной графы в бумажный паспорт или включение информации в электронную версию документа. Однако, как отметил эксперт, перед этим необходимо пройти сложную процедуру согласования с МВД, Социальным фондом России и Минцифры, что может занять значительное время.

Русяев сделал вывод, что без официального изменения правовой базы и утверждения новых форм бланков реализовать подобное объединение документов невозможно с юридической точки зрения.