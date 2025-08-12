Облачная погода помешает наблюдать поток Персеиды в Москве

«Я думаю, что сегодня маленькая вероятность того, что мы увидим в полной мере вот этот поток, потому что все-таки будет преобладать облачная погода с прояснениями. В этих прояснениях мы не увидим всего неба», — сказала Позднякова, отвечая на вопрос, смогут ли москвичи наблюдать поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.