Облачная погода помешает наблюдать поток Персеиды в Москве

Позднякова: облачная погода помешает москвичам наблюдать поток Персеиды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Облачная погода помешает москвичам наблюдать поток Персеиды, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее в московском планетарии сообщили, что пик активности звездопада ожидается в 23.00 по московскому времени 12 августа.

«Я думаю, что сегодня маленькая вероятность того, что мы увидим в полной мере вот этот поток, потому что все-таки будет преобладать облачная погода с прояснениями. В этих прояснениях мы не увидим всего неба», — сказала Позднякова, отвечая на вопрос, смогут ли москвичи наблюдать поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.

Она отметила, что наблюдать поток Персеиды москвичи смогут только в ночь на 14 число, так как погода будет с меньшим количеством облаков.