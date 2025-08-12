«Ростелеком» ответил на вопрос о блокировке звонков в мессенджерах

Ранее на этой неделе Forbes сообщил о том, что «большая четверка» операторов связи (МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Издание уточняет, что компании на стратегической сессии в конце мая заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры.