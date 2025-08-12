Ричмонд
«Ростелеком» ответил на вопрос о блокировке звонков в мессенджерах

«Ростелеком» не знает о просьбе заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 12 авг — РИА Новости. «Ростелекому», владеющему сотовым оператором Т2, неизвестно об инициативе операторов заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах, заявил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

Ранее на этой неделе Forbes сообщил о том, что «большая четверка» операторов связи (МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2) попросила заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Издание уточняет, что компании на стратегической сессии в конце мая заявили о необходимости дополнительного дохода для поддержания инфраструктуры.

«Мы про такую инициативу ничего не знаем», — ответил он на вопрос об инициативе заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах.

«Ростелеком» в 2020 году консолидировал 100% акций сотового оператора Т2 (носившего тогда название Tele2).