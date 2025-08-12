Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Молдовы могут лишиться привычного отдыха на любимых курортах: В отелях Турции исчезнет шведский стол и система all inclusive

Власти хотят заменить этот формат, чтобы сократить пищевые отходы.

Источник: Комсомольская правда

Турецкие власти обсуждают возможность замены традиционного формата «шведский стол» в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами.

Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит соответствующий доклад главе республики Тайипу Эрдогану, сообщает газета Sabah.

«При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система “все включено” (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом “а-ля карт” (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть», сообщил член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.

Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).

МИД опять с фейками о том, что каждый гражданин Молдовы за рубежом сможет проголосовать на выборах: Для полумиллиона соотечественников в России открывают только 2 участка.

Наше внешнеполитическое ведомство ведет борьбу с призраками (далее…).

Граждан Молдовы, недовольных политикой властей, призывают присоединиться к бессрочной акции протеста: Тем, кто не сможет в это время работать, компенсируют зарплату каждый день из расчета $3000 в месяц.

Граждан Молдовы призывают выйти на бессрочную акцию протеста (далее…).