Жители Молдовы могут лишиться привычного отдыха на любимых курортах: В отелях Турции исчезнет шведский стол и система all inclusive

Турецкие власти обсуждают возможность замены традиционного формата «шведский стол» в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами.
Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит соответствующий доклад главе республики Тайипу Эрдогану, сообщает газета Sabah.
«При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система “все включено” (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом “а-ля карт” (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть», сообщил член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель.
