Новый учебный год в Самарской области продлится с 1 сентября до 27 мая

Стало известно, как будут учиться самарские школьники в новом учебном году.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько продлится новый учебный год. Данные опубликовало министерство просвещения России. Школьники Самарской области, как и все страны, сядут за парты 1 сентября. А завершится учебный год 27 мая 2026 года.

Обучение в школах может быть организовано как по четвертям, так и по триместрам. В Самарской области распространен первый вариант, с тремя каникулами — осенью, зимой и весной. Они должны длиться не менее семи дней.

Кроме того, минпросвещения рекомендует организовать дополнительные каникулы для первоклассников в феврале продолжительностью не менее семи дней.

Ранее стало известно, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в этом году.