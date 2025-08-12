Новый учебный год в Самарской области продлится с 1 сентября до 27 мая

Стало известно, сколько продлится новый учебный год. Данные опубликовало министерство просвещения России. Школьники Самарской области, как и все страны, сядут за парты 1 сентября. А завершится учебный год 27 мая 2026 года.
Обучение в школах может быть организовано как по четвертям, так и по триместрам. В Самарской области распространен первый вариант, с тремя каникулами — осенью, зимой и весной. Они должны длиться не менее семи дней.
Кроме того, минпросвещения рекомендует организовать дополнительные каникулы для первоклассников в феврале продолжительностью не менее семи дней.
