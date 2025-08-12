В Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»

Катастрофа АПЛ К-141 «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений в результате взрыва торпеды в первом отсеке. Неуправляемая лодка пошла ко дну и ударилась о грунт, после чего произошел взрыв всего боезапаса лодки. Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.