Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге почтили память погибшего экипажа подлодки «Курск»

Память погибших 25 лет назад на подлодке «Курск» моряков почтили в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Память моряков, погибших при катастрофе атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск» 25 лет назад, почтили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где находится самое большое захоронение членов экипажа подлодки, передает корреспондент РИА Новости.

В память о погибших подводниках была объявлена минута молчания. Первыми цветы к мемориалу в память о катастрофе возложили губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Владимир Воробьёв.

По данным властей Петербурга, на Серафимовском кладбище находится самое большое в России захоронение членов экипажа «Курска» (32 подводника, включая командира подлодки Героя России капитана первого ранга Геннадия Лячина).

Катастрофа АПЛ К-141 «Курск» произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений в результате взрыва торпеды в первом отсеке. Неуправляемая лодка пошла ко дну и ударилась о грунт, после чего произошел взрыв всего боезапаса лодки. Все 118 моряков, находившиеся на борту, погибли.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше