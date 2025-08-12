«Гной съедает мозг»: чем опасна менингококковая инфекция и кто в группе риска

В России с начала года зафиксировали более 1,2 тысячи случаев заражения менингококковой инфекцией, что в два раза превышает показатели прошлого года. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, но врачи призывают уязвимые группы населения пройти вакцинацию. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько опасна эта инфекция, как она проявляется и всегда ли она приводит к серьезным осложнениям.
Что за инфекция и как проявляется.
По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, менингококковая инфекция — недуг, который провоцирует бактерия менингококка. Болезнь не всегда представляет опасность для человека и может протекать без симптомов.
— Если у человека хороший иммунитет, менингококк не может спровоцировать какие-либо недомогания, даже если был контакт с микробом. Также есть вероятность бессимптомного течения болезни, но в этом случае зараженный становится носителем инфекции и может заразить других, — рассказала врач.
В большинстве случаев менингококковая болезнь протекает как банальное ОРЗ со следующими симптомами:
температура;насморк;кашель;боль в горле;слабость в теле.
Осложнения.
Однако у отдельных людей бактерия менингококка может спровоцировать менингит — как правило, это происходит при ослабленном иммунитете. Тем не менее воспаление мозговых оболочек не всегда говорит о необратимых изменениях в работе мозга и проблемах с интеллектом, рассказала Чернышова.
— При своевременном лечении внутренние ткани мозга не страдают, поэтому умственные способности сохраняются на прежнем уровне. А вылечить недуг можно обычными антибиотиками, — пояснила терапевт.
Однако в запущенной стадии менингит может перерасти в менингококковый сепсис, что увеличивает риск летального исхода, предупредила Чернышова:
— В организме запускается системное поражение, с выраженным инфекционно-токсическим шоком. Этому состоянию свойственно стремительное развитие, которое в короткие сроки приводит к летальному исходу, потому что врачи не успевают помочь пациенту.
Определить менингококковый сепсис можно по характерной симптоматике. Среди очевидных признаков:
высокая температура;заторможенная реакция;багровая сыпь.
Еще одним осложнением менингококковой инфекции является менингоэнцефалит, рассказала врач.
— Также иногда менингит перетекает в энцефалит. Менингоэнцефалит говорит уже о поражении тканей мозга, в этом случае гной съедает мозг, а его ткани фактически расплавляются, что приводит к серьезным осложнениям вплоть до парализации и слепоты.
Группы риска.
Особенно уязвимы перед бактерией менингококка:
дети;пожилые люди;люди с ослабленным иммунитетом (онкобольные, которые проходят курс химиотерапии);люди, живущие в скоплении людей (в общежитии или казарме).
Профилактика.
По мнению специалиста, чтобы не столкнуться с менингококковой инфекцией, нужно заранее сделать прививку, которая позволяет предупредить болезнь, даже если контакт с микробом уже был.
