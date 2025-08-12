«Гной съедает мозг»: чем опасна менингококковая инфекция и кто в группе риска

В России с начала года зафиксировали более 1,2 тысячи случаев заражения менингококковой инфекцией, что в два раза превышает показатели прошлого года. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, но врачи призывают уязвимые группы населения пройти вакцинацию. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько опасна эта инфекция, как она проявляется и всегда ли она приводит к серьезным осложнениям.