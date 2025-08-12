Минтербез объяснил перебои с мобильным интернетом в Перми 12 августа

Перебои в работе мобильного интернета в Перми 12 августа объяснили в Министерстве территориальной безопасности сайту perm.aif.ru.
Жители краевой столицы заметили проблемы со связью вскоре после объявления в Пермском крае режима беспилотной опасности — его ввели из-за угрозы атаки БПЛА. 12 августа аналогичный режим ввели также в соседних регионах.
Сайт perm.aif.ru обратился за комментарием по поводу перебоев с мобильным интернетом в Перми в минитербезопасности Прикамья.
«При введении режима беспилотной опасности мобильный интернет понижается до уровня 2G в целях обеспечения максимальной безопасности: низкий уровень интернет-сигнала создает помехи для применяемых противником устройств», — пояснили perm.aif.ru в региональном минтербезе.
В министерстве также обратили внимание на то, что голосовая связь, Wi-Fi и проводной интернет в Пермском крае 12 августа работают без ограничений.
Напомним, в Пермском крае в третий раз введён режим беспилотной опасности. Ранее его объявляли 4 и 6 июля. 12 августа угроза атаки БПЛА была не только в Пермском крае, но и в соседних регионах.