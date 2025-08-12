На Дону для мигрантов введут запрет на работу курьерами и продавцами продуктов

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первое полугодие 2025 года в Ростовской области на миграционный учет поставили более 53 тыс. иностранцев. Это на 15,6% больше показателя аналогичного периода 2024 года. За этот период было выявлено 5,9 тыс. правонарушений в сфере иммиграционного контроля.