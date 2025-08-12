Ричмонд
В Башкирии отремонтируют Восточное шоссе Сибая

Капитальный ремонт Восточного шоссе в Сибае выполнят в 2026 году, проинформировал в эфире ЦУР Башкортостана мэр города Сергей Озерцов. Специалисты местного ДРСУ уже отсыпали часть дороги для проезда транзитных фур.

Источник: Башинформ

«Ранее грузовикам приходилось ехать по центральным улицам города, потому что состояние покрытия Восточного шоссе оставляло желать лучшего. Благодаря участию Главы республики мы вынесли проблему на “Транспортный час”, и в 2026 году полностью отремонтируем дорогу от гостиницы “Суперчик” до бывшего полигона», — отметил Озерцов.