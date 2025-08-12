В Башкирии отремонтируют Восточное шоссе Сибая

«Ранее грузовикам приходилось ехать по центральным улицам города, потому что состояние покрытия Восточного шоссе оставляло желать лучшего. Благодаря участию Главы республики мы вынесли проблему на “Транспортный час”, и в 2026 году полностью отремонтируем дорогу от гостиницы “Суперчик” до бывшего полигона», — отметил Озерцов.