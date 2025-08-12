В Омске разыскивают парня, похитившего смартфон у спящего мужчины

12 августа сотрудники УМВД сообщили, что в Центральном округе Омска разыскивается молодой человек. Его подозревают в краже смартфона у человека, спавшего на скамье в сквере имени Дзержинского.
Потерпевший — 30-летний местный житель — рассказал, что случайно уснул, оставив телефон рядом с собой. Проснувшись, увидел убегающего с его имуществом злоумышленника. Потерпевший попытался догнать преступника, но тот успел скрыться.
Стоимость похищенного гаджета — 10 тысяч рублей.
Полиция попросила омичей помочь в розыске и сообщила телефоны для связи: 79−37−02, 112, 8−913−904−46−22. Гарантируется полная конфиденциальность.
