Первый этап приема в главный медвуз Молдовы завершен: кем хотят стать абитуриенты

Главный медвуз страны также объявил об организации дополнительного набора на вакантные места на контрактной основе по специальностям «Фармация», «Врачебная помощь», «Оптометрия», «Общественное здравоохранение». Вакантными остались три бюджетных места, предназначенных исключительно для выпускников школ Приднестровья, обучающихся по программам, утвержденным Министерством образования и исследований: «Медицина» — 2 места и «Фармация» — 1 место.