Первый этап приема в главный медвуз Молдовы завершен: кем хотят стать абитуриенты

Большинство абитуриентов (754) выбрали программу обучения по специальности «Медицина», из них 438 — для обучения на бюджетных местах.
Второе место среди предпочтений будущих студентов занимает стоматология (130 кандидатов, 10 — бюджет). Далее следуют фармацевтика (9 — бюджет, 81 — контракт), общественное здравоохранение (10 — бюджет, 13 — контракт), оптометрия — 20 (5 — бюджет, 15 — контракт), общая медицинская помощь — 28 (10 — бюджет, 18 — контракт), физиокинетотерапия и реабилитация — 77 (5 — бюджет, 72 — контракт), радиология и технологии визуализации — 24 (10 — бюджет, 14 — контракт).
Конкурс в магистратуру прошли 44 кандидата. Они будут совершенствовать знания по специальностям «Управление общественным здравоохранением», «Питание человека», «Общественное психическое здоровье», «Молекулярные технологии в здравоохранении», «Клиническая оптометрия», «Сестринское дело», «Раннее вмешательство».
Главный медвуз страны также объявил об организации дополнительного набора на вакантные места на контрактной основе по специальностям «Фармация», «Врачебная помощь», «Оптометрия», «Общественное здравоохранение». Вакантными остались три бюджетных места, предназначенных исключительно для выпускников школ Приднестровья, обучающихся по программам, утвержденным Министерством образования и исследований: «Медицина» — 2 места и «Фармация» — 1 место.
Для обучения в магистратуре также предлагается 13 мест на контрактной основе: шесть мест — «Питание человека», три — «Раннее вмешательство», по два — «Молекулярные технологии в здравоохранении» и «Сестринское дело».
Промежуточные результаты дополнительного набора будут опубликованы 20 августа текущего года на сайте университета. Последующая подача документов абитуриентами ожидается с 21 по 23 августа, а 24 августа будут объявлены окончательные результаты.