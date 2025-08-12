Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для россиян предложили ввести базовый доход

СР предложила ввести базовый доход для всех россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Партия «Справедливая Россия — За правду» выступает за введение в России базового дохода — регулярных выплат гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения, заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

«Наша партия давно говорила о базовом доходе. Ничего в этом плохого нет. Базовый доход должен стоять в основе социальных гарантий человека со стороны общества. Есть ли такие возможности? Есть. Есть ли у нас для этого ресурсы? Конечно, есть. Для этого надо просто кардинально изменить денежно-кредитную политику», — сказал Бабаков в ходе пресс-конференции, посвященной анализу ситуации с зарплатой и пенсиями граждан, а также экономическим инициативам партии по ее повышению.

Вице-спикер Госдумы считает, что кредитно-денежную политику надо направить на развитие России, которая и будет источником обогащения. Бабаков добавил, что, формируя новую экономическую политику, целью должно стать качество жизни.

«Это положительная демография, комфортная среда обитания, решение инфраструктурных проектов, а главное — социальная защищенность», — уточнил он.