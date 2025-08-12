Ричмонд
В Москве пресекли почти две тысячи нарушений среди мотоциклистов

В Москве пресекли более 1,8 тысячи нарушений среди водителей мототранспорта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Более 1,8 тысячи административных правонарушений среди водителей мототранспорта пресекли столичные инспекторы Госавтоинспекции за время профилактического мероприятия «Мотобезопасность», сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

«За время рейда с 8 по 10 августа 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы пресечено более 1,8 тысяч административных правонарушений среди водителей мототранспорта», — говорится в сообщении.

В столичной Госавтоинспекции отметили, что среди нарушений были: управление транспортом с нарушением установки на нем регистрационных госзнаков; вождение неисправного транспорта, управление мото без прав; вождение незарегистрированного транспорта; выезд на встречную полосу; также управление мотоциклом в состоянии опьянения.

Ранее в ГАИ сообщили, что цель мероприятия — профилактика нарушений ПДД при управлении мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами, в том числе несовершеннолетними..