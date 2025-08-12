Ричмонд
Два зоопарка без лицензии обнаружили в Воронежской области

Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

Во время выездного обследования в начале августа сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям обнаружили на территории детского и семейного культурно-досугового центра в Воронежской области зоопарк, который работал без специального разрешения (лицензии).

Месяцем ранее ведомство выявило аналогичное заведение — передвижной зоопарк «Леон». У владелицы также не оказалось лицензии на этот вид деятельности. За нарушение закона нарушителям выдали предостережение и предписание.

В Россельхознадзоре уточнили, что вся деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах осуществляется в регионе на основании выданных лицензий. Такие документы на сегодня имеют семь организаций.