Два зоопарка без лицензии обнаружили в Воронежской области

Во время выездного обследования в начале августа сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям обнаружили на территории детского и семейного культурно-досугового центра в Воронежской области зоопарк, который работал без специального разрешения (лицензии).
Месяцем ранее ведомство выявило аналогичное заведение — передвижной зоопарк «Леон». У владелицы также не оказалось лицензии на этот вид деятельности. За нарушение закона нарушителям выдали предостережение и предписание.
В Россельхознадзоре уточнили, что вся деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах осуществляется в регионе на основании выданных лицензий. Такие документы на сегодня имеют семь организаций.