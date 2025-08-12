Путин поприветствовал участников форума «Юг молодой»

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участников, организаторов и гостей Всероссийского молодежного форума «Юг молодой» отметил, что форум нацелен на обсуждение всестороннего развития Донбасса и Новороссии.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Дорогие друзья! Приветствую вас в Бердянске, на Всероссийском молодёжном форуме “Юг молодой”. Нынешний форум нацелен на обсуждение таких важных проблем, как всестороннее развитие Донбасса и Новороссии, обустройство родных городов и посёлков, укрепление сотрудничества между регионами, продвижение в обществе, особенно среди молодёжи, благородных идей волонтёрства и добровольчества, традиций наставничества и просветительства», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что встреча вновь проходит в круглогодичном образовательном Центре созидания «Маяк», который предоставляет юношам и девушкам возможность не только в рамках форумных смен, но и в дальнейшей жизни обмениваться опытом, завязывать деловые и дружеские контакты, а также продолжать совместную работу по стране.
«А значит, каждый сможет выбрать интересующую его тему и в ходе открытых дискуссий и встреч с известными политиками, экспертами, общественными деятелями предложить свои идеи и проекты для решения этих ответственных задач», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, президент отметил, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы приоритетное внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения.
«Уверен, что форум пройдёт на достойном уровне, послужит личностному и профессиональному становлению юношей и девушек, формированию у них активной жизненной и гражданской позиции. Желаю вам творческого вдохновения и осуществления намеченных планов», — добавил Путин.