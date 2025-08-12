Путин поприветствовал участников форума «Юг молодой»

Путин отметил, что встреча вновь проходит в круглогодичном образовательном Центре созидания «Маяк», который предоставляет юношам и девушкам возможность не только в рамках форумных смен, но и в дальнейшей жизни обмениваться опытом, завязывать деловые и дружеские контакты, а также продолжать совместную работу по стране.