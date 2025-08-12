В Госдуме предложили ввести выплату для покупки школьного набора

«Что мы предлагаем, помимо повышения минималки. Ежемесячно — выплачивать базовый доход в виде 10 тысяч на каждого члена семьи с ребенком. Ежеквартально — индексировать пенсии, так как существующий формат не позволяет угнаться за инфляцией. Ежегодно — к 1 сентября ввести выплату для покупки школьного набора, а в декабре выплачивать 13 зарплату и 13 пенсию», — сказал он.