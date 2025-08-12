Ричмонд
В Госдуме предложили ввести выплату для покупки школьного набора

Миронов: СРЗП предлагает ввести ежегодную выплату для покупки школьного набора.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ежегодную выплату для покупки школьного набора к первому сентября.

«Что мы предлагаем, помимо повышения минималки. Ежемесячно — выплачивать базовый доход в виде 10 тысяч на каждого члена семьи с ребенком. Ежеквартально — индексировать пенсии, так как существующий формат не позволяет угнаться за инфляцией. Ежегодно — к 1 сентября ввести выплату для покупки школьного набора, а в декабре выплачивать 13 зарплату и 13 пенсию», — сказал он.

Политик подчеркнул, что все эти предложения СРЗП обеспечены финансовыми ресурсами.

Миронов также сообщил, что недавно партийные активисты провели в разных регионах страны анкетирование, которой, по его словам, показало, что 88% россиян поддерживают законопроект СРЗП о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей.

«Деньги в стране есть, нужна политическая воля, чтобы обеспечить гражданам достойную жизнь», — заключил Сергей Миронов.