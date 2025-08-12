Слуцкий предложил создать программу поддержки малых городов России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Необходимо создать программу развития малых городов России и принять закон, направленный на поддержку таких городов со стороны государства, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.
«Главная проблема сегодня — запустение исторического ядра страны. Жители сел переезжают в крупные города, а молодежь — в столицу. Если не изменить политику, получим пустые территории. Мы предлагаем единую федеральную программу поддержки малых городов и принять закон “О государственной поддержке малых городов России”. Он должен предусматривать налоговые льготы, особый охраняемый статус “малый город” с обязанностью государства поддерживать инфраструктуру и занятость. Нужно здесь учесть и обязательное соблюдение социальных стандартов, обеспеченность образовательной и медицинской инфраструктурой», — сказал РИА Новости Слуцкий.
Он отметил, что в настоящее время заселена лишь треть России. По его словам, при нынешних тенденциях русские люди останутся лишь в нескольких точках, а остальное «займут мигранты или зарастет травой».
Слуцкий добавил, что в населенных пунктах с 2−3 тысячами жителей нет базовых благ, их население год от года сокращается, что является общей системной проблемой.
«Нужно сосредоточить усилия государства на развитии малых городов. Сейчас ресурсы стягиваются в агломерации, а малые города становятся городами пенсионеров. В России под угрозой исчезновения 129 малых городов с общим населением 3,5 млн человек. Среди причин: демографический спад и снижение числа предприятий малого и среднего бизнеса. Медлить нельзя, иначе мы потеряем не только людей, но и основу силы России. ЛДПР уже 35 лет требует реальной поддержки: финансирования дорог, школ, льгот бизнесу», — указал он.
Парламентарий подчеркнул, что правительство РФ многое делает в этой части, однако, по его мнению, решения пока носят точечный характер.