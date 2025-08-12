В Иркутской области обсудили развитие проекта «Волшебный Байкал». Его хотят реализовать в в рамках федеральной инициативы «Пять морей и озеро Байкал» нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На встрече обсудили вопросы создания инфраструктуры и берегоукрепления. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Проект в нашем регионе включает две локации. Это «Байкальская Слобода» и экономическая зона «Ворота Байкала». Также правительство работает над способами воплощения поручений президента РФ по созданию круглогодичного морского курорта на Байкале, — пояснил глава региона Игорь Кобзев.
По перечню нужно выполнить еще восемь проектов. Среди них — ремонт причальных сооружений, модернизация очистных сооружений в Байкальске, возведение селезащитных сооружений в Слюдянском районе, строительство инженерной защиты в Листвянке, а также берегоукрепление в Байкальске.
Губернатор Иркутской области подчеркнул успешное развитие ОЭЗ «Ворота Байкала», отметив регистрацию 29 резидентов с объемом частных инвестиций более 16,5 миллиарда рублей. С 2021 года уже строят инфраструктуру. Сейчас готовы сети ливневой канализации, электроснабжения, проложили силовой кабель и запустили скоростной подъемник. На ближайшие два года в планах возвести электро- и теплоснабжение и улично-дорожные сети.