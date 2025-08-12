В Иркутской области обсудили развитие проекта «Волшебный Байкал»

Губернатор Иркутской области подчеркнул успешное развитие ОЭЗ «Ворота Байкала», отметив регистрацию 29 резидентов с объемом частных инвестиций более 16,5 миллиарда рублей. С 2021 года уже строят инфраструктуру. Сейчас готовы сети ливневой канализации, электроснабжения, проложили силовой кабель и запустили скоростной подъемник. На ближайшие два года в планах возвести электро- и теплоснабжение и улично-дорожные сети.