В Таганроге к зиме подготовили уже 745 многоквартирных домов, всего таких объектов 1082. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Также готовы 167 из 220 объектов социальной сферы. Проведено обследование и обслуживание 94 из 110 км тепловых сетей, — отметила Светлана Камбулова.
Параллельно власти ведут работу с управляющими компаниями.
— Некоторые УК не ведут подготовку к отопительному сезону и не предоставили план работ. Аналогичная проблема существует с ТСЖ и ЖСК. Решаем эти вопросы через Государственную жилищную инспекцию Ростовской области, — прокомментировала Светлана Камбулова.
Отдельное внимание в Таганроге также уделили состоянию котельных. В частности, после планового ремонта уже готова к работе котельная на Большом проспекте, 48а, обслуживающая девять многоквартирных домов, два детских сада и школу № 12.
При этом котельную в переулке Комсомольский спуск (обслуживает четыре многоквартирных дома) еще не останавливали. Плановый ремонт на этом объекте собираются выполнить с 1 по 15 сентября.
