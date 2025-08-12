В РФ впервые создали анимацию разведения петербургских мостов

Усилия позволили сделать мосты Петербурга не просто статичными элементами карты, а настоящим интерактивным инструментом навигации. Пользователям добавили возможность подробно рассмотреть мосты, приблизить и отдалить их, оценить реальные механизмы функционирования конструкций. Подобного функционала пока нет ни у одного другого российского картографического сервиса, рассказал руководитель отдела разработки картографии 2ГИС Андрей Кочанов. Он добавил, что данная функция полезна туристам и горожанам, планирующим прогулки вдоль реки Нева или ночные экскурсии по воде, позволяя избежать непредвиденных обстоятельств, связанных с закрытием путей вследствие разведения мостов.