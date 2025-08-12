Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии предупреждают о дождях и грозах

В Башкирии прогнозируется ненастная погода.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о предстоящей непогода. По прогнозам метеорологов, в течение суток небо затянут тучи, которые прольются дождями. В некоторых районах ожидаются грозы и град.

Ночные температуры опустятся до +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22.

Также, по информации МЧС, на трассах в предрассветные часы и утром местами сгустится туман, снижая видимость до 500−1000 метров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.