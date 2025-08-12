Жителей Башкирии предупреждают о дождях и грозах

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о предстоящей непогода. По прогнозам метеорологов, в течение суток небо затянут тучи, которые прольются дождями. В некоторых районах ожидаются грозы и град.
Ночные температуры опустятся до +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +17…+22.
Также, по информации МЧС, на трассах в предрассветные часы и утром местами сгустится туман, снижая видимость до 500−1000 метров.
