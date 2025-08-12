Экс-вратарь «Крыльев» Лобос высказался о товарищеском матче Чили с Россией

Бывший голкипер волжан подчеркнул, что с удовольствием посмотрел бы эту игру.
Эдуардо Лобос родился в Чили. Почти всю карьеру провел за местные команды. Завершил ее в феврале 2019 года. За «зелено-бело-синих» выступал с 2005-го по 2011-й. Всего — 142 встречи. 47 — на ноль. Пропустил 183 мяча.
За сборную провел только один матч в марте 2008-го. За молодежку до 20 лет — два.
Товарищеская игра между Россией и Чили состоится 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». До этого, 12-го числа, примет Перу в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» (6+).
«Мне кажется, это супер, что наша сборная может сыграть с Россией. Всегда классно, когда есть возможность встретиться с европейской сборной. Для Чили этот матч подразумевает развитие. С удовольствием бы посмотрел. Если меня пригласят, с радостью приеду», — заявил Эдуардо Лобос «Чемпионату».
