Экс-вратарь «Крыльев» Лобос высказался о товарищеском матче Чили с Россией

«Мне кажется, это супер, что наша сборная может сыграть с Россией. Всегда классно, когда есть возможность встретиться с европейской сборной. Для Чили этот матч подразумевает развитие. С удовольствием бы посмотрел. Если меня пригласят, с радостью приеду», — заявил Эдуардо Лобос «Чемпионату».