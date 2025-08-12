Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Облачная погода, кратковременные дожди, местами грозы и до плюс 21 ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня характер погода в столичном регионе по-прежнему будет определяться периферией обширного циклона с центром над средней Волгой. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем в столице плюс 19 — плюс 21. По области от 17 до 22 градусов тепла. Такая температура на 3−4 градуса ниже климатической нормы», — сказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, скорость его от трех до восьми метров в секунду. И атмосферное давление слабо растет. Пока показания барометров остаются в пределах нормы, они составят 748 миллиметров ртутного столба.