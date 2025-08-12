Ричмонд
Умер председатель совета директоров «Уралкалия»

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Председатель совета директоров «Уралкалия» Дмитрий Осипов умер н 60-м году жизни, сообщили РИА Новости в компании.

Источник: © РИА Новости

«Председатель совета директоров “Уралкалия” Дмитрий Осипов скоропостижно скончался в возрасте 59 лет», — сказали в пресс-службе.

Он работал в химической промышленности более 20 лет. В компании он записал занимал пост гендиректора в 2013—2020 годах. За это время «Уралкалия» вышла на новый уровень. Она смогла осуществить крупные проекты по реконструкции и строительству производств, внедрить современные управленческие подходы и усилить научно-исследовательскую работу.

ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Компания входит в группу «Уралхим». Ее производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик. Они расположены в городах Березники и Соликамск в Пермском крае.