Умер председатель совета директоров «Уралкалия»

«Председатель совета директоров “Уралкалия” Дмитрий Осипов скоропостижно скончался в возрасте 59 лет», — сказали в пресс-службе.
Он работал в химической промышленности более 20 лет. В компании он записал занимал пост гендиректора в 2013—2020 годах. За это время «Уралкалия» вышла на новый уровень. Она смогла осуществить крупные проекты по реконструкции и строительству производств, внедрить современные управленческие подходы и усилить научно-исследовательскую работу.
ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Компания входит в группу «Уралхим». Ее производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик. Они расположены в городах Березники и Соликамск в Пермском крае.