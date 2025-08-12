Несколько свердловских городов останутся без радио и телевидения

Также в этот день, с 11:00 до 12:15, подобные перебои возникнут в Новоуральске. На следующий день, 14 августа, в Нижней Салде с 7:00 до 15:00 прекратится трансляция радиостанций «Радио России», «Воскресение», «Маруся FM», а в деревне Афанасьевское аналогичное отключение затронет ещё и телевизионные каналы обоих мультиплексов.