Несколько свердловских городов останутся без радио и телевидения

Несколько населённых пунктов Свердловской области временно останутся без телевещания и радио из-за профилактических мероприятий на телерадиовышках. Сообщается, что отключения произойдут в ближайшие двое суток, сообщают на сайте цифрового эфирного телевидения.
13 августа, с 7:00 до 15:00, посёлок Баранчинский останется без вещания каналов первого и второго мультиплексов («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», а также СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ).
Также в этот день, с 11:00 до 12:15, подобные перебои возникнут в Новоуральске. На следующий день, 14 августа, в Нижней Салде с 7:00 до 15:00 прекратится трансляция радиостанций «Радио России», «Воскресение», «Маруся FM», а в деревне Афанасьевское аналогичное отключение затронет ещё и телевизионные каналы обоих мультиплексов.