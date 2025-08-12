ИИ помог обнаружить 12 тыс. потенциальных антибиотиков в клетках архей

Как объясняют профессор де ла Фуэнте и его коллеги, археи представляют собой одноклеточные организмы, внешне похожие на бактерий, но радикально отличающиеся от них историей эволюции, а также некоторыми аспектами внутренней организации клеток, которые сближают их с многоклеточными живыми существами. Некоторые виды архей обитают в очень экстремальных средах обитания, в том числе на дне Мирового океана и в глубочайших пещерах на суше, что делает их особенно интересными для изучения.