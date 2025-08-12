Можно не только увидеть, но и услышать: в Пермском Политехе назвали лучшую дату для наблюдений за «звездопадом» Персеиды

— Нам только кажется, будто «падающие звезды» действительно рождаются в Персее, хотя это оптическая иллюзия. Да и к звездам метеорный поток не имеет никакого отношения. На самом деле, то, что мы за них принимаем, частицы пыли и льда, оставленные кометой Свифта-Туттля. Когда Земля проходит через этот шлейф, частицы сгорают в атмосфере, создавая яркие вспышки — «падающие звезды». А поскольку все они летят примерно в одном направлении, наш глаз воспринимает их траектории так, будто они расходятся из одной области неба — радианта, который находится в созвездии Персея, — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.