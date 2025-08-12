В Крыму предупредили о длительном отключении мобильного интернета

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период для противодействия атакам со стороны Украины, предупредило Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма в Telegram.
«В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали «заранее к этому подготовиться» и отметили, что сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать в обычном режиме.
В декабре прошлого года советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупреждал, что в Крыму возможны отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности населения — это касается любых операторов, представленных на полуострове.