В Крыму предупредили о длительном отключении мобильного интернета

Власти Крыма допустили длительные отключения мобильного интернета в регионе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период для противодействия атакам со стороны Украины, предупредило Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма в Telegram.

«В целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан в Крыму возможно отключение мобильного интернета на длительный период», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали «заранее к этому подготовиться» и отметили, что сотовая связь и кабельные интернет-провайдеры будут работать в обычном режиме.

В декабре прошлого года советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупреждал, что в Крыму возможны отключения мобильного интернета для обеспечения безопасности населения — это касается любых операторов, представленных на полуострове.