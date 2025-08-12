Карту-схему мест ДТП с участием животных разработали в Беларуси

Специалисты РУП «Белдорцентр» разработал карту-схему дорожно-транспортных происшествий с участием охотничьих животных на автодорогах за 2024 год. Схема эта уже опубликована на официальном сайте предприятия.
Отметим, что в 2024 году на территории Беларуси в результате ДТП пострадало 3835 охотничьих животных. Чаще всего страдают косули, лоси, кабаны, лани, бобры. Среди пострадавших в 2024 году был и один зубр.
Специалисты также отметили, что имеет место тенденция роста числа ДТП с участием охотничьих животных.
В 2023 году — на 353 факта или 11,7% по сравнению с 2022 годом, в 2024 году — на 395 фактов или 11,7% по сравнению с 2023 годом.
