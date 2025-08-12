Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карту-схему мест ДТП с участием животных разработали в Беларуси

Белдорцентр разработал карту-схему мест ДТП с участием животных.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты РУП «Белдорцентр» разработал карту-схему дорожно-транспортных происшествий с участием охотничьих животных на автодорогах за 2024 год. Схема эта уже опубликована на официальном сайте предприятия.

Отметим, что в 2024 году на территории Беларуси в результате ДТП пострадало 3835 охотничьих животных. Чаще всего страдают косули, лоси, кабаны, лани, бобры. Среди пострадавших в 2024 году был и один зубр.

Специалисты также отметили, что имеет место тенденция роста числа ДТП с участием охотничьих животных.

В 2023 году — на 353 факта или 11,7% по сравнению с 2022 годом, в 2024 году — на 395 фактов или 11,7% по сравнению с 2023 годом.

Ранее мы писали о том, что Госстандарт рассказал, почему запретил продажу бренда Adidas на территории Беларуси (здесь читать далее). Рассказывали мы про афериста из Витебска, который разработал и реализовал мошенническую схему, которая принесла ему от белорусских пенсионеров 429 тысяч белорусских рублей (здесь обо всем этом).