В Воронеже разработали коллагенсодержащие напитки для ухода за кожей

На Байкальском форуме «Энергия Байкала», в котором участвовали специалисты разных направлений медицины, нутрициологии, спорта и косметологии, было принято решение о разработке новой межрегиональной образовательной программы повышения квалификации медработников по использованию коллагеновых биополимеров. Образовательная программа «Коллаген: источники, свойства, применение» позволит врачам-косметологам, диетологам, реабилитологам, стоматологам, гинекологам, хирургам расширить свои знания и инструментарий по включению коллагена в состав препаратов и продуктов питания для лечения патологий и сохранения здоровья суставов, костей и кожи.