Крымчан предупредили об отключениях мобильного интернета

Жителей Крыма предупредили о длительных отключениях мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Крыма предупредили о возможных длительных отключениях мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи.

Как пояснили в ведомстве, ограничения могут вводить для того, чтобы защитить Крыму от атак со стороны ВСУ. В Мининформе подчеркнули, что этом кабельный интернет и сотовая связь продолжат работать.

Крымчанам посоветовали подготовиться к возможным перебоям с мобильным интернетом. Жителям рекомендуют сохранить контакты такси, а также иметь при себе наличные. Кроме того, людям советуют поддерживать связь через звонки и СМС.

Кстати, крымский оператор «Волна» пообещал предоставить абонентам бесплатные СМС-сообщения, а также пакеты дополнительных минут для звонков на номера полуострова и Краснодарского края.