Пробкам быть: В Кишинёве опять перекрывают одну из оживленных улиц — рассказываем какую и когда

В связи с ремонтом асфальта на Хынчештском шоссе движение будет перекрыто поэтапно. С 13 по 15 августа — участок между улицами Леха Качиньского и Сихаструлуй, с 23:30 до 05:30. С 15 по 16 августа — между улицами Миорица и Сихаструлуй, в те же часы.