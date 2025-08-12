Ричмонд
Пробкам быть: В Кишинёве опять перекрывают одну из оживленных улиц — рассказываем какую и когда

В связи с ремонтом асфальта на Хынчештском шоссе движение будет перекрыто.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения движения в Кишинёве 13−16 августа.

В связи с ремонтом асфальта на Хынчештском шоссе движение будет перекрыто поэтапно. С 13 по 15 августа — участок между улицами Леха Качиньского и Сихаструлуй, с 23:30 до 05:30. С 15 по 16 августа — между улицами Миорица и Сихаструлуй, в те же часы.

Водителей просят соблюдать временные знаки, снижать скорость и быть особенно внимательными.

