Пробкам быть: В Кишинёве опять перекрывают одну из оживленных улиц — рассказываем какую и когда

Ограничения движения в Кишинёве 13−16 августа.
В связи с ремонтом асфальта на Хынчештском шоссе движение будет перекрыто поэтапно. С 13 по 15 августа — участок между улицами Леха Качиньского и Сихаструлуй, с 23:30 до 05:30. С 15 по 16 августа — между улицами Миорица и Сихаструлуй, в те же часы.
Водителей просят соблюдать временные знаки, снижать скорость и быть особенно внимательными.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.
Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).
МИД опять с фейками о том, что каждый гражданин Молдовы за рубежом сможет проголосовать на выборах: Для полумиллиона соотечественников в России открывают только 2 участка.
Наше внешнеполитическое ведомство ведет борьбу с призраками (далее…).
Граждан Молдовы, недовольных политикой властей, призывают присоединиться к бессрочной акции протеста: Тем, кто не сможет в это время работать, компенсируют зарплату каждый день из расчета $3000 в месяц.
Граждан Молдовы призывают выйти на бессрочную акцию протеста (далее…).