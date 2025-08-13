Кроссворд на 13 августа 2025

5. Юмор

Альфред Хичкок, известный своим специфическим чувством юмора, любил эксцентричные розыгрыши. Примером может служить случай, когда он подарил человеку, не переносящему запах рыбы, четыреста копченых рыбок. На съемках фильма «39 ступеней» он заставил актеров весь день проходить в наручниках, сославшись на потерю ключа. Еще более странным был подарок пятилетней Мелани Гриффит: он подарил куклу в виде ее матери, актрисы Типпи Хедрен, которая лежала в игрушечном гробу. Причиной такого «подарка» стал конфликт между Хичкоком и Хедрен на съемочной площадке. Также известно о его пристрастии к подушкам, издающим неприличные звуки, на которые он любил рассаживать гостей.