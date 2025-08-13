Кроссворд на 13 августа 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты об Альфреде Хичкоке
- За свою выдающуюся карьеру Альфред Хичкок был удостоен множества престижных наград. Среди них: премия BAFTA, награда Американского института киноискусства за достижения в жизни, премия имени Ирвинга Тальберга, награда за достижения в жизни от «Гильдии режиссеров США» и премия Сесиля Б. Де Милля. Его вклад в киноиндустрию отмечен двумя звездами на голливудской «Аллее славы». В 1980 году Хичкок был возведен в рыцари королевой Елизаветой II.
- В 1926 году Альфред Хичкок снял фильм «Горный орел», который не сохранился до наших дней. Важность этой утраченной работы настолько велика, что Британский институт кино поставил ее на первое место в списке 75 самых разыскиваемых фильмов, назвав ее «чем-то вроде Святого Грааля для историков кинематографа».
- В 1923 году Альфред Хичкок сделал предложение Альме Ревиль во время их совместного путешествия на корабле из Германии. Считается, что этот романтический момент нашел отражение в его будущих фильмах, где неоднократно встречаются сцены предложения руки и сердца, разворачивающиеся на море.
Ответы
По горизонтали:
1. Камео
Эпизодические появления Альфреда Хичкока в собственных фильмах, известные как камео, стали его фирменным стилем. Изначально, как признавался режиссер, это было связано с необходимостью заполнить кадр, но со временем превратилось в узнаваемый элемент и даже суеверие. Он появлялся в разных ролях: прохожий на вокзале, пассажир автобуса, человек, переносящий музыкальные инструменты. В фильмах «В случае убийства набирайте “М”», «Спасательная шлюпка» и «Веревка» Хичкок использовал хитрый прием, появляясь не вживую, а в виде фотографии или силуэта. Хичкок сыграл 39 камео в 37 своих фильмах.
2. Титры
Карьера Альфреда Хичкока в кинематографе началась в 1920 году с должности дизайнера титров в компании «Famous Players-Lasky». Сначала он занимался оформлением карточек с именами актеров. Постепенно его роль в производстве фильмов расширилась, и он стал участвовать в написании сценариев, а также ассистировать режиссерам на съемочной площадке.
3. Полиция
Альфред Хичкок всю жизнь боялся полицейских. Этот страх возник у него в детстве после случая, когда отец в наказание за мелкий проступок отправил его на десять минут в полицейскую камеру. Данный опыт оказал значительное влияние на его творчество, предопределив многие сюжеты, основанные на теме несправедливого обвинения и преследования.
4. Новак
«Головокружение» Альфреда Хичкока — классический триллер с элементами детектива, основанный на романе «Из царства мертвых». Фильм известен популяризацией спецэффекта одновременного наезда и отъезда камеры, получившего название «эффект головокружения». Ким Новак исполнила в фильме роли Мадлен Элстер и Джуди Бартон. Хичкок требовал от Новак соответствия заранее определенному образу, что спровоцировало конфликт между актрисой и режиссером: актриса вспоминала, что Хичкок был «помешан» на ее внешнем виде. Первоначальная критика игры Новак сменилась затем признанием: ее зажатость органично вписывалась в образ героини, вынужденной скрывать свою истинную сущность.
По вертикали:
1. Саспенс
Альфред Хичкок был выдающимся мастером саспенса, искусно создавая в своих фильмах атмосферу тревожной неопределенности, напряженного ожидания и боязни неизвестного. Благодаря его таланту, этот прием получил широкое распространение и стал одним из ключевых элементов голливудского кино и кинематографа других стран.
2. Сериал
Телесериал «Альфред Хичкок представляет», с восьмого сезона переименованный в «Час Альфреда Хичкока», выходил в эфир с 1955 по 1965 год. Альфред Хичкок был ведущим шоу, которое начиналось с узнаваемой заставки с его изображением и музыкой Гуно. Режиссер также появлялся в начале и конце каждой серии. В 1958 году сериал получил награду «Золотой глобус» как лучшее ТВ-шоу, а в 2007 году журнал «Time» включил его в список «100 лучших телешоу всех времен».
3. Птицы
«Птицы» — знаменитый фильм Альфреда Хичкока и вольная экранизация рассказа Дафны Дюморье о необъяснимых нападениях птиц на жителей калифорнийского поселения Бодега-Бей. Главные роли исполнили Род Тейлор и Типпи Хедрен. Картина сочетает в себе элементы триллера, фильма-катастрофы и мелодрамы. Режиссер проводил параллели между людьми и птицами, а также отказался от традиционной музыки, заменив ее электронными звуками, имитирующими птичье воркование.
4. Яйцо
Альфред Хичкок страдал овофобией (или яйцефобией) — боязнью предметов овальной формы. Этот страх был настолько сильным, что даже обычное куриное яйцо, поданное официантом, могло вызвать у него сильное нервное напряжение.
5. Юмор
Альфред Хичкок, известный своим специфическим чувством юмора, любил эксцентричные розыгрыши. Примером может служить случай, когда он подарил человеку, не переносящему запах рыбы, четыреста копченых рыбок. На съемках фильма «39 ступеней» он заставил актеров весь день проходить в наручниках, сославшись на потерю ключа. Еще более странным был подарок пятилетней Мелани Гриффит: он подарил куклу в виде ее матери, актрисы Типпи Хедрен, которая лежала в игрушечном гробу. Причиной такого «подарка» стал конфликт между Хичкоком и Хедрен на съемочной площадке. Также известно о его пристрастии к подушкам, издающим неприличные звуки, на которые он любил рассаживать гостей.
6. Чай
На съемочной площадке фильма «Леди исчезает» Маргарет Локвуд заметила необычную особенность поведения Альфреда Хичкока: после утреннего или полуденного чая он бросал чашку через плечо, позволяя ей разбиться. По словам режиссера, эта привычка, сохранившаяся на всю жизнь, помогала ему справляться со стрессом: «Это хорошо для нервов. Снимает напряжение. Гораздо лучше, чем ругать актеров».
