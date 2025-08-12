Очередной «Компрос» в Перми

16−17 августа в Перми пройдет литературный фестиваль «Компрос». Гостями фестиваля станут поэты и писатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Ижевска, Челябинска. Основные площадки — культурное пространство «ИльТЮЗион» и молодежный центр «Кристалл».
В первый день фестиваля в культурном пространстве «ИльТЮЗион» (ул. Пермская, 66) публика увидит три спектакля: «Завтра мы будем на небе» (16+), «ДФПЧ» (16+) и арт-представление по мотивам сказов Павла Бажова (12+).
Здесь же состоится слэм поэтов (16+), поэтические чтения «Биармия» (16+) и «Семь минут». В мероприятиях примут участие гости фестиваля: Сергей Ивкин (Екатеринбург), Герман Суслов, Андрей Гоголев (Ижевск), Антон Ермолин (Челябинск), Андрей Сергеев (Саратов).
Запланированы литературные встречи с Аллой Горбуновой (Москва, Санкт-Петербург) — поэтом, прозаиком, литературным критиком, лауреатом Премии Андрея Белого (2019), премии «НОС» (2020) (16+); и Александром Самойловым — поэтом, культуртрегером, владельцем книжного магазина «Поэзия» и одноименного издательства (Челябинск) (16+).
В «Литературной мастерской» (16+) опытные мастера оценят произведения начинающих авторов. На «Шансе для неизданных книг» (16+) у писателей появится возможность рассказать о своей неизданной книге жюри, которое выберет наиболее интересную книгу.
Второй день фестиваля будет посвящен связи литературы и визуальных искусств (молодежный центр «Кристалл» (пр. Комсомольский, 53). Во время показа видеоклипов всероссийского конкурса видеопоэзии «Третий глаз» (16+) жюри определит победителя.
На суд зрителя представят спектакль «В тени Кадриорга» (16+) —реконструкцию первой в СССР видеопоэзии — слайд-поэмы «В тени Кадриорга» поэтов Виталия Кальпиди, Владислава Дрожащих и кинорежиссера Павла Печенкина. А также премьеру документального сериала «Живая поэзия» (18+) о современной пермской поэзии.
Полная программа фестиваля будет опубликована на сайте "Компроса.