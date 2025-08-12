Чрезвычайную пожароопасность зафиксировали в восьми районах Ростовской области

Спасатели просят жителей Дона воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности. Нельзя бросать на землю, особенно в лесу, горящие спички и окурки. При любых происшествиях нужно звонить с мобильного «101» или со стационарного «01», а также по номеру единого телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области.