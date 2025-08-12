Чрезвычайную пожароопасность зафиксировали в восьми районах Ростовской области

В восьми районах Ростовской области до конца суток 12 августа и в течение 13 августа сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по донскому региону.
Возгорания могут произойти в Каменском, Красносулинском, Белокалитвинском, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Октябрьском и Родионово-Несветайском районах.
При этом еще в тринадцати территориях отмечаются высокая пожароопасность 4 класса. Угроза возгораний фиксируется в Верхнедонском, Шолоховском, Чертковском, Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Целинском, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском, Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах.
Спасатели просят жителей Дона воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности. Нельзя бросать на землю, особенно в лесу, горящие спички и окурки. При любых происшествиях нужно звонить с мобильного «101» или со стационарного «01», а также по номеру единого телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области.
