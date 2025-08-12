Ричмонд
В Новосибирской области открыли новую паромную переправу

Паром начал ходить в Ордынском районе.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Ордынском районе Новосибирской области запустили новый паромный маршрут. С 12 августа паром «Ермак» приступил к летней навигации. Он курсирует по маршруту Абрашино — Кирза, сообщает паблик «Паромная переправа Ордынское Нижнекаменка СП-23» «ВКонтакте».

По будням паром отправляется каждые два часа. Из Абрашино в 8, 12, 16 и 20 часов, из Кирзы в 10, 14, 16 и 21 час. В выходные рейсы паром ходит по мере наполняемости — минимум десять авто.

По данным местных властей, расписание пока не окончательное и может быть скорректировано. Информацию будут публиковать в соцсетях.