В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст многодетным родителям

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру труда Антону Котякову с предложением снизить пенсионный возраст родителям, воспитывающим двух и более детей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Предлагается установить справедливую и экономически обоснованную систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, со снижением общеустановленного пенсионного возраста в зависимости от количества воспитанных детей», — сказано в письме.
Инициативой предусматривается снижение пенсионного возраста на один год за двоих детей, на три года за троих детей, и на пять лет за четырех и более.
«Сегодня многодетные мамы могут досрочно выходить на пенсию, но для этого им нужно наработать определенный трудовой стаж и накопить пенсионные баллы. Например, при рождении троих детей, чтобы выйти на три года раньше, женщине нужно проработать 11,5 лет», — сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что предлагаемая мера станет «инвестицией в демографическое и экономическое будущее» России.
«Рождаемость продолжает снижаться, при этом именно многодетные семьи — это будущее не только нашей демографии, но и устойчивой пенсионной системы. И пенсионная система также должна поощрять многодетность с помощью прозрачных и справедливых решений», — подчеркнул политик.