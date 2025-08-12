В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст многодетным родителям

«Сегодня многодетные мамы могут досрочно выходить на пенсию, но для этого им нужно наработать определенный трудовой стаж и накопить пенсионные баллы. Например, при рождении троих детей, чтобы выйти на три года раньше, женщине нужно проработать 11,5 лет», — сказал Миронов РИА Новости.