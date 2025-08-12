«Выигрыши» по QR-коду: новая мошенническая схема и способы защиты от нее

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники начали собирать личные данные россиян через поддельные QR-коды, сообщает ТАСС. Как работает схема и как от нее защититься — в материале «Вечерней Москвы».
Вместо выигрыша — спам и списания.
Мошенники создают QR-коды, которые якобы ведут на сайт с выгодным приложением — возможностью выиграть денежный приз. Акция от злоумышленников может завлекать заголовками вроде «Получи пять тысяч рублей» или «Сканируй QR-код и получи приз!».
Если человек отсканирует такой «выгодный» QR-код, то попадет на сайт, где у него попросят «подтвердить обработку данных» или указать данные карты якобы для получения «выигранных» средств.
Сведения, которые пользователь оставит на таком сайте, могут быть использованы против него. Мошенники могут получить доступ к его денежным счетам, оформить подписку на платные услуги, украсть персональные данные и атаковать человека спамом.
Помнить о бесплатном сыре.
В современном мире QR-коды используются повсеместно. К примеру, их сканируют, чтобы арендовать самокаты. Не так давно в Сети распространилось видео, на котором пользователь распечатал дома наклейку с кодом, приклеил ее поверх кода от сервиса аренды и стал ждать свою «жертву» за углом. Человек, который попытался арендовать самокат, отсканировал QR-код, но вместо того, чтобы начать пользоваться средством индивидуальной мобильности, увидел изображение обезьяны.
Это еще можно назвать безобидной шуткой. Однако мошенники, которые создают поддельные QR-коды, уже не шутят. Заманивая человека обещанием выигрыша, иных «выгодных условий» или приглашением в домовый чат, злоумышленники получают доступ к счетам и данным своей жертвы.
Специалист по кибербезопасности Алексей Лукацкий рассказал, что во избежание подобных ситуаций можно пользоваться специальными сканерами QR-кодов в виде отдельных, самостоятельных приложений.
— Они позволяют безопасным образом проверить, куда ведет ссылка, которая скрывается за этим QR-кодом. И они являются достаточно интересным, полезным и в ряде случаев бесплатным инструментом, который позволяет обезопасить нас при использовании QR-кодов, — сообщил собеседник «ВМ».
Такое приложение потребует от пользователя изменения его привычек. Если он привык снимать QR-коды на обычную камеру смартфона, то применение дополнительного сканера будет для него непривычным. Из-за этого пользование подобным приложением постепенно сходит на нет, учитывая, что кодов действительно много.
— Если мошенническая страница, на которую ведет QR-код, создана более-менее квалифицированными злоумышленниками, то визуально отличить ее от легальной невозможно. Только иногда адрес этой страницы может навести на мысль о том, что сайт ненастоящий, — обратил внимание эксперт.
Если мошенники грамотно подберут домен, на котором зарегистрируют фишинговый ресурс, то человек не всегда сможет распознать ссылку злоумышленника. В любом случае, чтобы обеспечить свою безопасность, нужно помнить о «бесплатном сыре в мышеловке».
— Любые стопроцентные и гарантированные выигрыши — это, как правило, та или иная схема мошенничества, — заключил Лукацкий.
