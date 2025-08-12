«Выигрыши» по QR-коду: новая мошенническая схема и способы защиты от нее

В современном мире QR-коды используются повсеместно. К примеру, их сканируют, чтобы арендовать самокаты. Не так давно в Сети распространилось видео, на котором пользователь распечатал дома наклейку с кодом, приклеил ее поверх кода от сервиса аренды и стал ждать свою «жертву» за углом. Человек, который попытался арендовать самокат, отсканировал QR-код, но вместо того, чтобы начать пользоваться средством индивидуальной мобильности, увидел изображение обезьяны.