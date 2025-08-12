Ричмонд
Полиция поймала омича, не пропустившего скорую помощь

Водителю Renault грозит штраф до 7500 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителя автомобиля Renault, который не уступил дорогу машине скорой помощи. Инцидент, попавший на видео и срезонировавший в соцсетях, прокомментировали 12 августа в УМВД.

Полицейские установили личность нарушителя — им оказался 37-летний житель города. В отношении мужчины возбудили административное дело по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Шофера обвинили в непредоставлении преимущества спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

«Создавал аварийную ситуацию, резко тормозил перед скорой помощью. В ней был маленький ребенок, который нуждался в срочной госпитализации», — поделились наблюдениями очевидцы.

Согласно законодательству, водителю грозит штраф от 4500 до 7500 рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до одного года. Решение о мере наказания примет суд.

Ранее «КП Омск» сообщила, что пьяный подросток на угнанном Hyundai влетел в павильон.