Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте запускают цифровую систему для отслеживания мусоровозов и контроля за вывозом бытовых отходов

Vaib.uz (Узбекистан. 12 августа). Проект под названием «Toza Poytaxt» («Чистая столица») позволит в реальном времени мониторить работу техники в разрезе каждой махалли и по установленному графику. За соблюдением порядка будут следить сразу несколько структур — Комитет по экологии, Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, Национальная гвардия и махаллинская «семёрка». Об этом сообщает столичный хокимият.

Источник: Vaib.Uz

С 13 августа система начнёт работать в тестовом режиме в Алмазарском районе, а к 1 сентября её внедрят во всех районах столицы.

С помощью «Toza Poytaxt» можно будет отслеживать движение техники даже по внутренним улицам, фиксировать объёмы отходов, оценивать качество услуг, а также контролировать санитарное состояние улиц. Все данные будут собираться автоматически — без участия человека. Система также будет регистрировать невыполненные работы и конкретные адреса, откуда мусор не был вывезен.

Цель проекта — навести порядок в сфере обращения с отходами и повысить качество уборки города.