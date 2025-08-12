В Ташкенте запускают цифровую систему для отслеживания мусоровозов и контроля за вывозом бытовых отходов

С помощью «Toza Poytaxt» можно будет отслеживать движение техники даже по внутренним улицам, фиксировать объёмы отходов, оценивать качество услуг, а также контролировать санитарное состояние улиц. Все данные будут собираться автоматически — без участия человека. Система также будет регистрировать невыполненные работы и конкретные адреса, откуда мусор не был вывезен.