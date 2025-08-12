Врио губернатора Юрий Слюсарь посетил Азовскую ЦРБ

Как сообщили в региональном правительстве, комплекс с 35 узкими специалистами и диагностическим оборудованием с конца апреля уже охватил 34 муниципалитета. Медики провели свыше 35 тыс. консультаций и оказали помощь более чем 3000 детей.
По итогам обследований свыше 400 жителей области направили на госпитализацию, более 2200 — на дообследование. В частности, в Ростовской областной клинической больнице (РОКБ) получили помощь 67 пациентов, прошедших коронарографию и обследование сердечно-сосудистой системы. Из них 25 человек получили коронарные стенты, а пятерым пациентам операции предотвратили обширный инфаркт миокарда.
«Пока, к сожалению, медиков в Ростовской области не хватает, “поезд здоровья” будет продолжать работать. От жителей нашего региона и от себя лично хочу сказать спасибо всем врачам и персоналу, который работает в составе “поезда”. Вы, без преувеличения, спасаете жизни наших земляков, помогаете людям, которые могут и не знать, что их здоровью угрожает опасность. Ваш труд трудно переоценить», — обратился к врачам глава региона.
Во время визита в Азовскую ЦРБ глава региона также ознакомился с ходом капитального ремонта. Работы, начатые в 2021 году, задержали из-за смены подрядчика. На данный момент ремонт завершен только в поликлинике. Обновление стационара на 200 коек все еще продолжается. Важно отметить, что прием пациентов в больнице не прекращался, так как ремонтные работы ведутся поэтапно.
«Это не то что неприлично, а просто непозволительно — пять лет делать ремонт. И неуважительно и по отношению к жителям, и по отношению к медикам, которые здесь работают, — люди вынуждены испытывать неудобства. Новый подрядчик определен. Деньги выделены, надо максимально ускоряться», — поставил задачу Юрий Слюсарь и поручил главе района и министерству здравоохранения контролировать сроки и качество работ, они должны полностью завершиться осенью следующего года.
Министр здравоохранения региона сообщил, что больница обеспечена кадрами на 75%. Хотя глава региона признал, что это хороший показатель в сравнении с другими медучреждениями, он подчеркнул, что уровень укомплектованности все еще недостаточен.
За каждого медика надо бороться, чтобы целевики возвращались в больницу, закреплялись, чтобы приходили молодые врачи. Это прямая ответственность минздрава, и главы на местах тоже должны заниматься этой проблемой: создавать дополнительные виды поддержки в виде служебного жилья или иных мер.