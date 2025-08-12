Врио губернатора Юрий Слюсарь посетил Азовскую ЦРБ

«Пока, к сожалению, медиков в Ростовской области не хватает, “поезд здоровья” будет продолжать работать. От жителей нашего региона и от себя лично хочу сказать спасибо всем врачам и персоналу, который работает в составе “поезда”. Вы, без преувеличения, спасаете жизни наших земляков, помогаете людям, которые могут и не знать, что их здоровью угрожает опасность. Ваш труд трудно переоценить», — обратился к врачам глава региона.